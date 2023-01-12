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НовостиПроисшествия12 января 2023 10:37

Рецидивист угнал у родственника ВАЗ и бросил его в соседнем селе под Липецком

На него завели уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком рецидивист угнал у родственника ВАЗ

Под Липецком рецидивист угнал у родственника ВАЗ

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

7 января у жителя Добринского района Липецкой области угнали ВАЗ-21093. 21-летний парень приехал домой в деревню Андреевка, но машины там не оказалось. Он написал заявление в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители установили подозреваемого. Им оказался родственник потерпевшего - 30-летний безработный и ранее судимый за кражу местный житель.

Мужчина пояснил, что в тот день пришел в гости к родственнику, но его не было дома. Он взял ключи у пьяного отчима и поехал на автомобиле в соседнее село. Там ВАЗ заглох.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.