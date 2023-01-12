Жителей Липецка приглашают на карнавал и концерты в Старый Новый год

Липчан приглашают отметить Старый Новый год Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецка приглашают отпраздновать Старый Новый год. В четверг 12 января в 19.00 в виртуальном зале Дома Музыки пройдет прямая трансляция Московской филармонии "Рождество". Выступит ансамбль древнерусской духовной музыки "Сирин".

В пятницу 13 января школьников ждут в ДК "Сокол". В 11.00 здесь стартуют различные мероприятия. Юные липчане увидят сказку, потанцуют у елки. Подробности по телефону 55-90-10.

Также 13 января в Липецком государственном театре им. Л.Н. Толстого развернется настоящий карнавал. Перед гостями выступят популярные липецкие исполнители и коллективы: театр танца "Казаки России", цирковые студии, Александр Бородин, Светлана Дедяева, Ольга и Евгений Поляковы. Начало в 19.00.