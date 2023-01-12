5 градусов мороза и без снега в Липецке 13 января

Ночью в Липецке до 8 градусов мороза Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке ослабнут морозы. В ночь на пятницу 13 января ожидается до 8 градусов ниже ноля. Днем пасмурно. Столбик термометра покажет -5 градусов. Синоптики обещают без снега. Ветер северо-восточный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт.ст.

В субботу 14 января в темное время суток около 6 градусов со знаком минус. Днем легкий морозец - до 3 градусов. Ветер северный с переходом на северо-восточный 7-10 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений -758 мм рт.ст.

Световой день с каждым разом все длиннее - 8 часов 8 минут. Солнце поднимается над горизонтом в 8.26. Заходит обратно в 16.34. Луна стареющая.