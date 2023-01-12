Детскую поликлинику №5 в Липецке капитально отремонтировали за 26 миллионов рублей

В Липецке после капитального ремонта заработала детская поликлиника №5 на Петра Смородина, 2. На ремонт потратили 26 млн рублей.

Учреждение обслуживает около 20 тыс. детей и подростков. В здании обновили систему пожарной безопасности, коммуникации и крышу, отремонтировали все внутренние помещения, заменили дверь. Появилась игровая зона для малышей. В поликлинике установили кондиционеры, бактерицидные облучатели закрытого типа, вентиляционную систему нового поколения. Для детей с ограниченными возможностями здоровья сделали пандусы с поручнями, специальные санитарные комнаты.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, участковые врачи-педиатры поликлиники ведут амбулаторный прием на 22 участках. В медучреждении также принимают узкие специалисты по направлениям: отоларингология, травматология-ортопедия, офтальмология, УЗИ и функциональная диагностика, рентгенология, психиатрия.