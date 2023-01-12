Ветеран Великой Отечественной войны и ОВД Липецкой области Константин Пантелеев скончался на 102-ом году жизни Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

На 102-ом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной Войны и органов внутренних дел Липецкой области Константин Пантелеев. Он родился 25 июня 1921 года в Волгоградской области. В сентябре 1941 года его откомандировали в саперную часть во Львовскую область, как специалиста по строительству гидротехнических сооружений. Был командиром взвода минометной бригады. Воевал на 1-м Украинском, Брянском и Ленинградском фронтах, дошел до Берлина. Победу встретил в Праге.

После войны Константин Пантелеев поступил в Саратовскую юридическую школу, а также в Саратовский юридический институт. После его направили работать в прокуратуру Воронежской области. В 1952 году Пантелеева назначили прокурором Липецка.

В 1963 года занял должность начальника следственного отдела УВД Липецкой области. 20 лет Константин Пантелеев руководил органами предварительного следствия. Награжден орденами Отечественной войны двух степеней, двумя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, медалями: "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германией в Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За безупречную службу" 3-й и 2-й степеней, «Ветеран труда» и другими.

- Руководство и личный состав глубоко скорбят по поводу смерти ветерана и выражают соболезнования его родным и близким, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Коллектив регионального СКР также выражает глубокое соболезнование родным и близким Константина Пантелеева.