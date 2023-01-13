Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 января 2023 6:18

За закладки с героином и метадоном в Липецке иностранцам грозит до 20 лет тюрьмы

У уроженцев ближнего зарубежья изъяли 352 свертка с наркотиками
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецке за закладки наркотиков будут судить уроженцев ближнего зарубежья 23 и 27 лет. Их обвиняют в совершении преступлений по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, иностранцев задержали, когда они пытались сделать закладки с героином и метадоном в городе. Предварительно, молодые люди целенаправленно приехали в Липецкую область торговать запрещенными веществами. Чтобы обезопасить себя, они посуточно снимали жилье и часто меняли адреса.

При личном досмотре и у них в квартире полицейские изъяли 352 свертка с наркотиками - 277 граммов героина и свыше 86 граммов метадона. Злодеев заключили под стражу. Им грозит до 20 лет тюрьмы.