За закладки с героином и метадоном в Липецке иностранцам грозит до 20 лет тюрьмы

В Липецке за закладки наркотиков будут судить уроженцев ближнего зарубежья 23 и 27 лет. Их обвиняют в совершении преступлений по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, иностранцев задержали, когда они пытались сделать закладки с героином и метадоном в городе. Предварительно, молодые люди целенаправленно приехали в Липецкую область торговать запрещенными веществами. Чтобы обезопасить себя, они посуточно снимали жилье и часто меняли адреса.

При личном досмотре и у них в квартире полицейские изъяли 352 свертка с наркотиками - 277 граммов героина и свыше 86 граммов метадона. Злодеев заключили под стражу. Им грозит до 20 лет тюрьмы.