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НовостиПроисшествия13 января 2023 7:19

Три спасательных расчета тушили пожар в жилом доме под Липецком

Огонь повредил отделку помещений на площади 10 кв.м.
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Три спасательных расчета тушили пожар в жилом доме под Липецком

Три спасательных расчета тушили пожар в жилом доме под Липецком

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 12 января в Липецком районе вспыхнул кирпичный дом. Пожар случился в селе Большая Кузьминка по улице Октябрьская. По данным пресс-службы ГУ МЧС России, с огнем боролись 3 спасательных расчета. Пламя повредило внутреннюю отделку дома на площади 10 кв.м.

В деревне Ключики по улице Луговая полыхал строительный металлический вагончик. Сгорела вся внутренняя отделка строения. У жильцов много-квартирного дома по улице Терешковой в Липецке подгорела пища. А на улице Неделина произошло короткое замыкание проводки.

В селе Каликино Добровского района сгорела кирпичная надворная постройка. Пожарным удалось спасти от огня дом. В деревне Борки Задонского района пламя уничтожило каменный сарай.