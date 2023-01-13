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НовостиОбщество13 января 2023 7:43

12 тонн дров для бойцов в зоне СВО заготовили лебедянцы под Липецком

Деревья рубили волонтеры, работники лесхоза и родители мобилизованных
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фото из телеграм-канала главы администрации Лебедянского района Романа Ченцова

Фото из телеграм-канала главы администрации Лебедянского района Романа Ченцова

Фото: с сайта

В Лебедянском районе Липецкой области заготовили около 12 тонн дров для мобилизованных. В рубке участвовали несколько десятков человек. Это волонтеры, работники местного лесхоза, родители бойцов. Там же работала полевая кухня.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Лебедянского района Роман Ченцов, все заготовленные дрова отправят в зону спецоперации. Ими будут обогревать места расположения солдат.

- Военнослужащие живут в полевых условиях, поэтому, учитывая морозную погоду, сейчас крайне важно обеспечить им максимально возможный комфорт, - считает Роман Ченцов.

Кстати, это не первая посылка из Лебедянского района. Ранее бойцам отправили сотни печек-буржуек.