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НовостиОбщество13 января 2023 8:05

Липецкий прокурор требует отставки главы сельсовета, которая купила акции иностранной компании

В исковом заявлении он просит лишить женщину полномочий в связи с утратой доверия
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Прокурор Липецкого района обратился с иском в суд

Прокурор Липецкого района обратился с иском в суд

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокурор Липецкого района будет добиваться отставки главы сельского поселения Лубновского сельсовета. С соответствующим иском он обратился в суд.

Согласно заявлению, глава администрации сельсовета в 2021 году купила и использовала акции иностранной компании, что нарушает Федеральный закон "О противодействии коррупции". Прокуратура района потребовала от Совета депутатов Лубновского сельсовета отреагировать, но те лишь назначили дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Такие меры не устроили прокурора. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, в своем иске он просит признать решение депутатов незаконным и отменить его. А главу сельского поселения лишить своих полномочий в связи с утратой доверия.