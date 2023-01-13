За кражу ювелирных изделий липчанину грозит до четырех лет тюрьмы

Накануне, 12 января, в Ельце около 13:00 неизвестный похитил с прилавка ювелирного магазина золотые цепочку и иконку на общую сумму 26 452 рубля. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Как пояснила продавец, мужчина хотел приобрести изделия для сына. Продавец выложила на прилавок для просмотра один комплект золотых украшений. Злоумышленник сказал, что его данный вариант устраивает, схватил драгоценности и покинул магазин. Продавец сразу же обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Ельцу в течение двух часов задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неработающий ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 44-летний местный житель. В соответствии с частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.