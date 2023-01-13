Липецкие пловцы привезли 59 наград из Мордовии

В Саранске прошли республиканские рождественские соревнования по плаванию «Огни Мордовии». В соревнованиях приняли участие пловцы из ГБУ ЛО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва», завоевав суммарно 59 медалей.

Первые места на дистанции 50 метров заняли – Мария Сурикова (баттерфляй), Виталий Абдулов (вольный стиль), Ульяна Гопп (вольный стиль), Мирра Воронцова (вольный стиль), Никита Деулин (брасс), Валерия Деулина (брасс), Николай Берестнев (на спине), Глеб Кирпич (на спине) и Савелий Анисимов (баттерфляй).

На 100-метровке победили – Яна Черных (вольный стиль), Дарья Строителева (брасс), Деулина (брасс), Максим Матвеев (на спине), Александра Назарова (брасс) и Алина Антонова (на спине).

На дистанции 200 метров комплексным плаванием победы праздновали - Степан Зюзин, Матвеев и Черных.

Тренируются спортсмены под руководством Оксаны Кравчук, Николая Вострикова, Ольги Кумановской и Ирины Цвор.