Жители Липецкой области могут подключиться к сетям электроснабжения в режиме онлайн

К электросетям можно подключиться, не выходя из дома. Фото с сайта правительства Липецкой области.

Ранее граждане обращались в электросетевые компании, чтобы подключить домохозяйства к сетям электроснабжения. Напоминает пресс-служба правительства региона.

В сентябре услуга появилась на Едином портале госуслуг (ЕПГ). Тогда через госуслуги можно было подать заявку на подключение, а потом приходилось взаимодействовать с сетевыми компаниями напрямую. В декабре было завершено интеграционное тестирование. Теперь на ЕПГ можно осуществить полный цикл всех этапов подключения к электросетям – от подачи заявки до отслеживания статусов всех этапов её исполнения сетевыми компаниями, а после выполнения всех мероприятий по подключению в личном кабинете можно получить акт об осуществлении технологического присоединения. Таким образом, к электросетям можно подключиться, не выходя из дома.

- Повышение эффективности управления жилфондом остаётся одной из главных задач. Электронный формат ускорит процесс взаимодействия между жителями и ресурсоснабжающей организацией, упростит процедуру подключения к сетям электроснабжения, позволив решать все связанные с этой процедурой вопросы онлайн, – уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.