Липецкие студенты шьют одежду для участников спецоперации

Кроме пошива одежды педагоги и студенты елецкого техникума собирают посылки для солдат. Фото пресс-службы правительства региона.

Специальный класс для изготовления необходимых вещей для солдат оборудовали в Елецком железнодорожном техникуме эксплуатации и сервиса. Об этом информирует пресс-служба правительства Липецкой области.

Для мастерской закупили современные швейные машинки. Штаб общественной поддержки «Своих не бросаем» региона помог с материалом и предоставил подробные выкройки. Мастер производственного обучения колледжа Лариса Малютина контролирует качество изделий и обучает будущих портных тонкостям швейного дела. В числе изделий, сделанных руками студентов, толстовки из флиса, демисезонные шапки и балаклавы.

- Липчане в очередной раз демонстрируют свое неравнодушие. Молодежь задействована практически на всех пунктах сбора и подготовки гуманитарных грузов, а также вовлечена в оказание помощи семьям мобилизованных, – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Кроме пошива одежды педагоги и студенты елецкого техникума собирают посылки для солдат: продукты, средства личной гигиены. В декабре на здании техникума открыли памятную доску выпускнику Евгению Онсину. Он был разведчиком-сапером и посмертно награжден орденом Мужества.