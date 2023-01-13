Жалобы липчан на проблемы с отоплением контролируют в Госжилинспекции

Январь принес в регион резкое похолодание, в связи с чем участились обращения жителей по поводу некачественного теплоснабжения в домах. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Январь принес в регион резкое похолодание, в связи с чем участились обращения жителей по поводу некачественного теплоснабжения в домах. Только с 1 по 13 января в региональную Госжилинспекцию поступило порядка 50 обращений, касающихся проблем с отоплением. Все они находятся в работе. Об этом информирует пресс-служба правительства Липецкой области.

- Каждый случай и каждое обращение индивидуально. Однако чаще всего проблемы вызваны предоставлением теплоносителя ненадлежащего качества. Все обращения, касающиеся отопления, держим на контроле и оперативно отрабатываем. В случае выявления нарушений и их неустранения – накладываем штрафы, как на управляющие, так и на ресурсоснабжающие организации, – подчеркнул начальник отдела лицензионного контроля Госжилинспекции Константин Кириллов.

По всем проблемам, связанным с отоплением, необходимо обращаться в Единую диспетчерскую службу региона по бесплатному круглосуточному номеру 8(800)450-48-48 либо в управляющую компанию (ее номер указан в квитанции за содержание и ремонт жилья). Если проблема не решается – в ГЖИ по телефону 8 (4742) 22-13-16 или с помощью платформы ГИС ЖКХ.