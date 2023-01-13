Липецких автомобилистов призывают быть внимательнее и осторожнее из-за утечек на ряде дорог областного центра

Липчан просят быть бдительными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Фото пресс-службы администрации Липецка.

Сотрудники муниципального управления благоустройства обнаружили ряд утечек на инженерных сетях. Подтоплены участки дорог в Липецке на улицах Юношеская, Музыки, площадях Мира, Заводская и в районе поворота на Набережную с 50 лет НЛМК. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Проезжие части обработали противогололедными материалами, наледь с них счищали грейдером. Однако полностью убрать лед из-за заморозков пока невозможно. Липчан просят быть бдительными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Информация об утечках передана в ресурсоснабжающие организации. Их специалисты уже проводят необходимые работы.

Напомним, ранее были выявлены утечки на улицах Студёновская, Елецкая и перекрёстке Волгоградская – Красина. Здесь также в связи с погодными условиями ещё не удалось полностью убрать наледь. Автомобилистов призывают быть осторожнее при проезде данных участков.