Липецкий пенсионер дважды поверил мошенникам и перевел им 14 миллионов рублей

В Липецке 71-летний пенсионер отдал мошенникам более 14 млн рублей. Пожилой мужчина дважды попался на удочку аферистов. В первый раз он перевел около 6,6 млн рублей, чтобы спасти свои сбережения от злодеев, о которых ему рассказали неизвестные по телефону. Поняв, что его обманули, липчанин написал заявление в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, после ему на домашний телефон вновь позвонил "сотрудник банка". Мужчина высказал в трубку все, что думал о них, а также добавил, что сходил к правоохранителям. Хитрый мошенник похвалил пенсионера за сознательный шаг и сказал, что ему перезвонит якобы руководитель следственного комитета.

Так мужчина вновь попал в сети аферистов. Последующие 4 дня он перечислял оставшиеся накопления - всего более 7,7 млн рублей.