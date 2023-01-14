Госжилинспекция проверила дома Липецка, где жильцы жаловались на холод в квартирах Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сотрудники Госжилинспекции и департамента ЖКХ Липецка проверили дома, жильцы которых жаловались на холод и проблемы с отоплением. Они отработали заявки, поступившие в новогодние праздники с 31 декабря по 13 января.

Как сообщили в пресс-службе Госжилинспекции, липчане из дома №4 по улице Терешковой сообщили, что температура в квартирах не соответствует норме. Управляющая компания отрегулировала внутридомовые системы. В помещениях теперь 22 градуса.

Аналогичная ситуация была в доме №24 по Мичурина. УК разобралась с проблемой. В квартире №2 в доме №7 по улице Юных Натуралистов температура составляет 18,9 градусов. Все из-за некачественного теплоносителя на вводе в дом. Управляшке нужно постоянно регулировать системы отопления. ГЖИ будет контролировать их действия.

Напомним, что во время отопительного сезона температура в квартирах не должна опускаться ниже 18 градусов, а угловых - 20 градусов. В случае нарушений УК и ресурсоснабжающие организации будут штрафовать. Липчане могут пожаловаться на холод в домах в свою управляющую компанию или позвонить в Единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-450-48-48.