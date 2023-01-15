Сотрудница липецкого бара украла из кассы заведения более 50 тысяч рублей

Липецкие полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы Тербунского района. Ее обвиняют в присвоении и растрате.

Как рассказали в региональном УМВД, в сентябре прошлого года из кассы бара по улице Белянского в Липецке украли более 53 тысяч рублей. Об этом сообщил 34-летний хозяин заведения. После проверки оказалось, что к хищению причастна продавец. Девушка устроилась в июле 2022-го на работу. И уже через несколько недель решила присвоить выручку. При обслуживании клиентов она использовала карту, предназначенную для списания испорченного товара. А наличные от посетителей забирала себе.

Девушка вину признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Жительнице Липецкой области грозит до пяти лет лишения свободы.