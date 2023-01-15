16 января полсотни домов в Липецке останется без воды

Работы на сетях продолжаются в городе. Из-за этого «РВК-Липецк» временно ограничит подачу холодной воды. 16 января с 10:00 до 20:00 без ресурса останутся дома:

- ул. 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а (Д/с), 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а;

- ул. Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 15 (С/ш), 11.

Подвоз воды: ул. 50 лет НЛМК, 15а; Лутова, 15;

- ул. Бехтеева, 4, 10; ул. Политехническая, 1, 3, 5; ул. Славянова, 1, 2, 3.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

Справки по телефонам: *175, 236-175.

Кроме того, 16 января с 09:00 до 17:00 без электроэнергии останется частный сектор СНТ Дачный-1.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.