Трое погибли и двое пострадали в ДТП с Киа и ВАЗ на трассе под Липецком

ДТП с Киа и ВАЗом под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В субботу 14 января в Липецкой области в ДТП на трассе Доброе-Мичуринск погибли три человека. Авария произошла в районе 7 часов вечера в Добровском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, столкнулись ВАЗ-2107 и Киа. 58-летняя женщина-водитель иномарки и ее 17-летняя пассажирка в больнице. 18-летний водитель "семерки", а также пассажирки 41 и 83 лет погибли.

В воскресенье 15 января в Добринском районе на автодороге Воронеж-Тамбов с неизвестной машины на ГАЗ слетела снежная наледь. 38-летнего автомобилиста с травмой доставили в больницу.

Всего за выходные автоинспекторы выявили 6 783 нарушения Правил дорожного движения. 34 человека сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 196 не пристегнулись. 6 024 раза водители превысили скорость, выехали на встречную полосу.