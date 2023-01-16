6 жильцов эвакуировали и 1 мужчина погиб в пожаре в пятиэтажке в Липецке

В субботу 14 января в Липецке горела квартира в пятиэтажке по улице Краснознаменная. На месте происшествия работали 5 спасательных расчетов. Несмотря на их усилия, сгорела внутренняя отделка балкона и вещи. Также огонь повредил внутреннюю отделку комнаты на площади 10 кв.м. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, из здания эвакуировали 6 жильцов. В пожаре погиб 58-летний мужчина.

В тот же день в селе Студеные Выселки полыхал деревянный летний домик. Пострадала отделка чердака на площади 30 кв.м. В областном центре на улице Партизанская вспыхнула надворная шлакоблочная постройка. С огнем боролись 6 пожарных отделений. Сгорело само строение на площади 40 кв.м., а также 10 кубом пиломатериалов.