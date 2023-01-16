Липецкие полицейские поймали мужчину, который угонял машины и обворовывал дома

В Липецке поймали мужчину, который подозревается в серии хищений, в том числе автомобилей. В момент задержания 40-летний липчанин находился в розыске. Он скрывался от правоохранителей Тамбовской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина оказался причастен к угону машин отечественного производства без сигнализации, а также к хищениям на территории города.

В октябре 2022 года злодея остановили автоинспекторы. Сначала он проигнорировал из требования и пытался скрыться, но сотрудники ДПС заблокировали его в частном секторе Правобережного района. Полицейские установили, что липчанин обокрал дом на 70 тыс. рублей. И что он разбивал боковые стекла машин и похищал из салонов насосы, портмоне, инструменты, автомагнитолы и тд.

В гараже подозреваемого нашли похищенные автомобили, посуду, одежду, предметы интерьера, бытовую технику. Мужчину заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по ст.158 УК РФ "Кража".