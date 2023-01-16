Липецкие волейболистки проиграли в Туле

«Липецк» с шестью баллами в активе идет на последнем 14-м месте. Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Накануне, 15 января, волейбольный клуб «Липецк» в рамках 15-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге встречался в Туле с местной «Тулицей». Провалив два первых места (наши девушки набрали по 17 очков в каждом), «Липецк» воспрял духом в третьем. Но все равно сильнее оказались хозяйки - 25:23 и суммарные 3:0 в пользу «Тулицы».

После 15-ти туров с 42 очками лидирует московское «Динамо». Следом располагаются калининградский «Локомотив» (39) и казанское «Динамо-Ак Барс» (31). «Липецк» с шестью баллами в активе идет на последнем 14-м месте. Теперь 21 января в 16-м туре наши девушки сыграют дома с саратовским «Протоном» (пятое место, 30 очков). Начало игры в 17:00.