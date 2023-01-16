Фольксваген сгорел ночью в селе под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этой ночью 16 января под Липецком сгорел Фольксваген. Пожар случился в селе Косыревка в переулке Прохладный. На месте работали 2 спасательных расчета. Огонь полностью уничтожил иномарку.

В воскресенье 15 января в Усмани вспыхнула деревянная надворная постройка. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пострадал 46-летний мужчина. С пламенем боролись 2 пожарных отделения и 2 добровольца.

В тот же день в селе Давыдовка Липецкого района сгорел кирпичный дом площадью 60 кв.м. А в садоводческом товариществе Металлург-1 в Липецке загорелась трансформаторная подстанция. С огнем справились до приезда спасателей.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.