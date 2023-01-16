Наставник липецкого «Металлурга» Первушин получил диплом категории Pro-УЕФА

Сергей Первушин (в центре). Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

В академии Российского футбольного союза состоялось вручение дипломов категории PRO-УЕФА. В числе прочих, обладателями тренерских лицензий стали Алексей и Василий Березуцкие, Александр Кержаков, Спартак Гогниев, Роман Шаронов и наставник липецкого «Металлурга» Сергей Первушин. Лицензия PRO-УЕФА позволяет занимать высшие тренерские и управленческие должности в любой стране мира.

- Лицензия Pro-УЕФА - это наивысшая лицензия для футбольного тренера, - признался главный тренер «сталеваров. - И для меня было важно ее получение, ведь к этому я шел три года. Это конечная станция тренерского образования. Каждые три года надо подтверждать ее, но, тем не менее, она уже есть, она действующая.

По словам Сергея Александровича, это было первое обучение, когда использовался международный опыт и лекции читали иностранные специалисты из Франции, Испании, Англии.

- Было очень интересно посмотреть и послушать, как устроены там дела - не только взрослые профессиональные, но и детско-юношеские, как построено в лучших академиях мира и как происходит переход из детско-юношеского футбола во взрослый. Много нового узнал от общения с коллегами. Весь полученный опыт, естественно, я буду использовать в тренировочном процессе с «Металлургом».