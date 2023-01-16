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НовостиОбщество16 января 2023 12:13

В Липецке новогодние ели и сосны будут забирать с мусорных площадок на переработку до 17 января

Полученную щепу деревьев используют как удобрение для истощенной почвы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке перерабатывают новогодние ели и сосны

В Липецке перерабатывают новогодние ели и сосны

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В понедельник 16 января в Липецке отправили на переработку новогодние ели и сосны. Специальные рейсы курсируют по улицам города и забирают деревья. Их отвозят на предприятие для вторичной переработки. Там хвою сортируют, удаляют остатки полиэтилена и других посторонних материалов, пропускают через дробилку.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, полученную щепу используют как удобрение для истощенной почвы или как материал для ландшафтного дизайна. Это один из самых экологичных способов утилизации елей и сосен.

Чтобы деревья взяли на переработку, их нужно очистить от украшений и мишуры, и отнести на мусорную площадку в отсек для крупногабаритных отходов. Если его нет, то можно оставить рядом с контейнерами. Спецрейсы "ЭкоПром-Липецк" будут работать до 17 января. Предварительно упаковывать новогодние деревья не нужно.