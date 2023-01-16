Гостехнадзор рассказал о трех безопасных для катания горках в Липецке

В региональном Гостехнадзоре рассказали о безопасных горках Липецка после происшествия с 13-летней девочкой с тюбингом. В областном центре их 3 - на площади Петра Великого, в парках Быханов сад и "Молодежный". Это аттракционы, на которых разрешено кататься. Вопросы относительно их эксплуатации можно задать по телефонам: 31-43-72, 32-40-38.

Напомним, что в минувшие выходные 13-летняя девочка на "ватрушке" каталась с горы у лога в районе парка Победы. Итогом зимней забавы стала черепно-мозговая травма. Юная липчанка в больнице. Ее состояние медики оценивают как стабильное, не тяжелое.

Жителей Липецкой области просят не рисковать, беречь свою жизнь и здоровье. В случае происшествия звонить по номеру "112".