232 водителям грозят штрафы за выезд на встречную полосу в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе в Липецкой области сотрудники ГИБДД ловили водителей, которые выезжали на встречную полосу в запрещенных местах. Нарушения фиксировали с помощью фото и видео в форме скрытого контроля.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, автоинспекторы выявили 232 таких факта. Например, на автотрассе Хлевное-Липецк автомобиль Госавтоинспекции двигался в потоке без спецсигналов. В кадр видеорегистратора попал Форд, который выехал на встречку чрезе сплошную линию разметки. Позже водителя остановил экипаж ДПС, на него составили протокол.

Напомним, что за выезд на встречную полосу в неположенном месте грозит штраф 5 тыс. рублей, либо лишение прав на срок до 1 года.