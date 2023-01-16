Новые фонари появились в районе Сокола и на улице Гагарина в Липецке

Новые фонари появилось в районе Сокола и на улице Гагарина в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают благоустраивать общественные территории. По трем адресам специалисты "Липецкгорсвета" установили новые фонари. Как уточнили в пресс-службе мэрии, на стольких же участках пройдут работы в 2023 году.

Так, у дома №36 по улице Гагарина проложили почти 200 метров электрокабеля, смонтировали 16 торшеров. На каждом из них закрепили светодиодный светильник. Аналогичные преобразования прошли в районе домов №1-4 по улице Смыслова в районе Сокола и №61 по Гагарина.

В этом году станет светлее у домов №4-14 по улице Катукова, в сквере "Безопасности дорожного движения" у Соборной площади и напротив ДК "Студеновский". Участки также планируют озеленить и обустроить там пешеходные дорожки. Работы ведутся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".