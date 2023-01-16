Какие улицы Липецка останутся без воды и света 17 января

В Липецке отключат свет и воду во вторник 17 января Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 17 января в Липецк отключат свет и воду. С 2 часов дня до 5 вечера без электроэнергии останутся жители улиц Адмирала Макарова, 2, 2а, 4, 6; Зои Космодемьянской, 1-60; Дзержинского 5; проспект Мира, 1, 3, 5.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет в частном секторе: улицы Буденного, Индустриальная, Смоленская, Речная, Сенная, Садовая, Зоологическая, Сырская, Полярная, Небесная, Салтыкова Щедрина, Скороходова, Молодёжная, Огородная, Цемзаводская, переулок Рядовой, а также в садоводческих товариществах "Сокол-3", "Речное", "Металлург-2". Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Московская, 111, 117, 119, 119а, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; Кувшинова, 7, 10.

С полуночи до окончания работ краны пересохнут у липчан, проживающих по улицам Волгоградская, 1-5, 7, 7а, 8, 8а, 10-12, 14, 14а; Ильича, 16, 18; Коммунистическая, 20а, 21, 23, 27.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Московская, 141 и Волгоградская, 8. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.