Липецкий ЛКС одержал две победы в Якутске

22 января наши парни примут в «Атланте» сургутский «Газпром-Югру». Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

После домашнего поражения от сургутского «Факела» липецкий ЛКС провел два матча в Якутске в рамках высшей лиги чемпионата России по мини-футболу. Если в первой игре «Заря» уступала по ходу встречи 0:5, то во второй вела 2:0. Правда, в обоих случаях победу праздновали гости – 5:4 и 6:2 соответственно. В первом матче дубль оформил Кирилл Докучаев, а во втором хет-триком отметился Олег Кручинин. 3-очковые голы на счету Александра Дунца и Ильи Андреева.

- Второй матч во многом получился противоположностью первого, - отметил наставник ЛКС Темур Алекберов. - Накануне мы быстро забили гол, потом очень сложно играли. Повторная игра началась с очень мощного штурма со стороны соперника. Мы оказались не готовы, быстро залезли в 0:2, но очень хорошо отреагировали. Включили те же скорости, на которых нас прессинговали, начали играть более агрессивно. Команда показала, что умеет играть на большой скорости. Соперник очень хотел взять очки, и играть с ним было сложно. Нам хватило терпения, заставили соперника ошибаться и не получать при этом контратаки. Тактически стали играть грамотно, создавали моменты и дорабатывали в обороне. До этого нам плохо удавались вторые таймы, мы их проигрывали.

После 15-ти туров ЛКС занимает второе место с 34 очками. Лидирует столичный «КПРФ-2» (39). Теперь 22 января наши парни примут в «Атланте» сургутский «Газпром-Югру» (девятое место, десять очков). Начало игры в 13:00.