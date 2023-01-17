Липецкий уполномоченный по правам ребенка назвал фейком сообщения о звонках детям от украинских "газовых диверсантов"

Уполномоченный по правам ребенка Липецкой области назвал фейком сообщения о звонках детям от украинских "газовых диверсантов" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран назвал фейком информацию о звонках детям из якобы газовых служб. Напомним, накануне в различных чатах распространили сообщение, что неизвестные звонят несовершеннолетним и представляются сотрудниками газовой компании. Они просят включить газ на всех конфорках плит. Там же добавили, что это злодеи из Украины, которые хотят организовать взрывы домов.

- В аппарат уполномоченного одно такое анонимное обращение от мамы 10-летнего мальчика поступило, - сообщил Юрий Таран в своем телеграм-канале. - Была подобная информация и в других регионах. Нам уже сообщили, что сам скрин - это фейк. Но это не повод расслабляться.

Омбудсмен еще раз призвал родителей объяснить детям, что не надо отвечать на незнакомые номера, а также сообщать родителям о таких случаях. Таран посоветовал убрать номера телефонов чад из свободного доступа.