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НовостиПроисшествия17 января 2023 7:03

Пожарные вынесли газовый баллон из горящей котельной мебельного цеха в Липецке

Огонь уничтожил все имущество внутри
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 16 января в Липецке на улице Перова горела котельная мебельного цеха. На месте работали 5 спасательных расчетов. Они вынесли из пылающего здания газовый баллон. Удалось спасти и сам цех, однако огонь уничтожил все имущество внутри.

В тот же день в переулке Балакирева вспыхнул деревянный гараж. Внутри находился автомобиль Ниссан. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сгорели все вещи в гараже, а также иномарка. Пожарным удалось спасти дом – огонь не перекинулся на здание.

В селе Товаро-Никольское Липецкого района полыхал жилой кирпичный дом. Пламя уничтожило крышу и пристройку. В селе Курино Хлевенского района сгорела деревянная баня.