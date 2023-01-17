Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 января 2023 7:46

Мать и 4-летний ребенок отправились угарным газом в многоэтажном доме под Липецком

Прокуратура Ельца проводит проверку
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 16 января в Липецкой области женщина и ее 4-летний ребенок отравились угарным газом в квартире в Ельце. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, вечером они почувствовали себя плохо, у них начала кружиться голова. Глава семьи решил проверить газовую колонку и нашел в ней неисправность - возникла обратная тяга.

Отец вывел родственников на улицу и позвонил в службу "112". Женщину и ребенка отвезли в больницу. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Газ в многокрватирном доме отключили. Прокуратура Ельца начала проверку. Сотрудники ведомства оценят работу жилищной управляющей компании, а также газовой службы, которая должна была проверить оборудование.