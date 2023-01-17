Мать и 4-летний ребенок отправились угарным газом в многоэтажном доме под Липецком

В понедельник 16 января в Липецкой области женщина и ее 4-летний ребенок отравились угарным газом в квартире в Ельце. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, вечером они почувствовали себя плохо, у них начала кружиться голова. Глава семьи решил проверить газовую колонку и нашел в ней неисправность - возникла обратная тяга.

Отец вывел родственников на улицу и позвонил в службу "112". Женщину и ребенка отвезли в больницу. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Газ в многокрватирном доме отключили. Прокуратура Ельца начала проверку. Сотрудники ведомства оценят работу жилищной управляющей компании, а также газовой службы, которая должна была проверить оборудование.