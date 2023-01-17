Хоккейный клуб «Липецк» обменялся победами с «Прогрессом»

17 и 18 января липчане сыграют в Кирово-Чепецке с «Олимпией». Начало встреч в 19:00. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Глазове местный «Прогресс» принимал МХК «Липецк». Гости вышли на первую игру в отменном настроении – после повторения лучшей в текущем розыгрыше серии из трех побед кряду.

Напомним, что 9, 10 и 19 октября липчане поочередно взяли верх над курским «Соколом» (3:1, 3:1) и нововоронежским «Протоном» (3:2). А 17, 20 и 21 декабря «Липецк» одолел саратовский «Кристалл» (3:2) и пензенский «Дизелист» (7:6, 3:2).

И вот в Глазове наши земляки одержали четвертую кряду победу, причем волевую. Уступая по ходу встречи 1:2, выиграли 5:2. По дублю оформили Никита Попадьин и Василий Балмашнов, еще один гол в активе Станислава Ахаяна. Но продлить выигрышную серию липчане не смогли. Во втором поединке «Прогресс» оказался сильнее – 3:1 (Матвей Коковин, 42-я, 1:1).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 45 очками продолжает единолично лидировать. Далее идут воронежская «ЭкоНива-Бобров» (41) и кирово-чепецкая «Олимпия» (39). У «Липецка» 26 очков и девятое промежуточное место. Теперь 17 и 18 января наши земляки сыграют на выезде с «Олимпией». Начало встреч в 19:00.