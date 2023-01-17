Под Липецком пьяный мужчина угнал УАЗ с пассажиркой внутри и снес дерево Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области задержали мужчину, который угнал автомобиль с женщиной в салоне. 15 января в отдел полиции в Лебедяни обратился местный житель. Он сообщил, ночью приехал с другом на своем УАЗ-Патриот в кафе. Он оставил ключи в замке зажигания. Утром машину угнали.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался безработный ранее неоднократно судимый 24-летний житель Лебедяни.

Выяснилась интересная деталь - внутри угненной машины находилась супруга владельца УАЗа. Она увидела автомобиль мужа и решила подождать его внутри. В это время пьяный подозреваемый сел на место водителя и поехал к своему дому, не заметив пассажирку. Однако, на улцие Лермонтова он врезался в дерево. Злодей обратился за помощью к медикам, пояснив, что его избили. Женщина же получила незначительные травмы.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Угон". Максимальное наказание по статье - до 5 лет тюрьмы.