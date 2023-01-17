Первый случай бешенства в 2023 году выявили у кошки под Липецком

В Добринском районе Липецкой области у кошки подтвердилось бешенство Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области выявили первый в 2023 году случай бешенства. Опасное заболевание подтвердилось у кошки в Добринском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ветеринарии, на территории ввели карантин по бешенству животных.

Напомним, что в 2022 году в Липецкой области зарегистрировали 6 случаев заболевания, а в 2021-ом - 11. В прошлом году против бешенства вакцинировали домашних питомцев и скот. Привили 101 тыс. собак, 83 тыс. кошек, свыше 81 тыс. голов крупного рогатого скота, более 54 тыс. голов мелкого рогатого скота и около 1,5 тыс. лошадей. Также в регионе разложили 345 тыс. приманок с вакциной для диких и бездомных животных.