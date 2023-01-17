5 430 жителей Липецкой области заболели ОРВИ за неделю Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 9 по 15 января 5 430 жителей Липецкой области заболели ОРВИ. Неделей ранее этот показатель был ниже - 3 439 случаев. Количество зараженных коронавирусом увеличилось с 57 до 95. Грипп выявили у 33 человек, что на 22% меньше, чем в предыдущий период. . Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, расчетные эпидпороги превышены среди всех возрастных групп. Причина прироста показателей - обращаемость за медпомощью после новогодних праздников.

В Липецке зафиксировали 3 639 случая ОРВИ. 19 жителей областного центра заболели гриппом. Чаще всего липчане подхватывали вирус гриппа А/H1N1/09 - 55,8%, а также РС-вирусы - 28%, риновирусы, бокавирусы и микст-инфекции - от 2% до 9%.

Прививку от гриппа сделали более 619 тыс. человек - 55,6% населения региона.