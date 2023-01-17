18 километров дорог частного сектора отремонтируют в Липецке в 2023 году

В 2023 году в Липецке приведут в порядок 18 км дорог частного сектора. План работ утвердили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 17 дорог в частном секторе общей протяженностью 16,6 км. Речь идет о районах Сокол, Карьер, Заречье, Городище и Опытная. Это улицы Полетаева, Каменный Лог, Клары Цеткин, Энтузиастов, Железнодорожная и другие. Улицу Амурскую и проезд от Смирнова до Паровозной подрядчик восстановил в прошлом году. Теперь качество работ оценит приемочная комиссия.

В рамках муниципального задания работы стартуют в Сселках по улицам Медовая, Боровицкая и Лодыгинская. Их общая протяженность - 1,41 км. В этом году дороги отсыплют шлаком. После приступят к полноценному ремонту.