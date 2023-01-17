В Липецке осудят жителя Московской области, который пытался убить проститутку

В Липецке будут судить мужчину, который пытался убить проститутку. Прокурор Советского района направил уголовное дело по факту покушения в суд. Обвиняемый - 29-летний неоднократно судимый, в том числе за убийство, уроженец Республики Марий Эл, проживающий в Московской области.

По версии следствия, в апреле 2022 года в арендованной в Липецке квартире злодей жестоко избил "жрицу любви". Он схватил 35-летнюю женщину за волосы, ударил головой о керамический пол, затем 10 раз головой о перила балкона, кричал, кто убьет. Бил ее кулаками и ногами по голове и телу. В итоге обвиняемый затащил несчастную в ванную комнату и угрожал утопить.

Крики женщины услышала ее знакомая, которая и спугнула изверга. Он выпрыгнул с балкона 4 этажа и убежал. Позже его задержали в Московской области. Потерпевшая самостоятельно добралась до дома, а потом ее отвезли в больницу с травмой головы.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, обвиняемый признался только в избиении женщины. Пояснил, что не собирался ее убивать. Однако, собранные доказательства говорят об обратном. Точку в этом деле предстоит поставить суду.