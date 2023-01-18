Форд сбил 53-летнюю женщину под Липецком

В Данкове Форд наехал на женщину Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 17 января в Липецкой области сбили женщину. Авария произошла вечером в Данкове на улице Карла Маркса. По предварительным данным, под колеса Форда попала 53-летняя женщина. За рулем иномарки находился 76-летний водитель. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, несчастную с травмами доставили в больницу. Проводится расследование.

Всего за сутки автоинспекторы зафиксировали 2 495 нарушений Правил дорожного движения. 7 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. За это их привлекли к административной ответственности. Еще 46 проигнорировали ремни безопасности во время поездки. Водители 2 170 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу, припарковались в неположенном месте. В регионе случилось 19 ДТП. К счастью, никто из людей не пострадал, только машины.