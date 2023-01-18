В Липецкой области ликвидировали дезертира с оружием, сбежавшего из зоны СВО

В Липецкой области обнаружили и ликвидировали Дмитрия Перова, которого разыскивали за самовольное оставление военной части. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Ситуация под контролем силовых структур, - прокомментировали в пресс-службе. - Угрозы для жителей нет. Ведутся доследственные мероприятия.

Напомним, ориентировка на сбежавшего военного появилась в интернете этим утром. Ее подлинность подтвердил vrn.kp.ru собственный источник. Известно, что вооруженный 31-летний мужчина покинул пост в зоне СВО. При себе у него могли быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат.

17 января он был в Воронеже. 18 января отправился в Липецкую область. Как писали в соцсетях местные жители, у него дом в Усманском районе.