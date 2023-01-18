Неизвестный мужчина из подвала погиб в пожаре под Липецком

В пожаре под Липецком погиб мужчина Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Во вторник 17 января в Липецкой области в пожаре погиб мужчина. В Ельце вспыхнул пятиэтажный дом. Очаг возгорания оказался в подвале. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали 4 спасательных расчета. Несмотря на их усилия, огонь уничтожил вещи на площади 5 кв.м. в подвале. Также погиб неизвестный мужчина. Его личность устанавливают.

В тот же день в селе Телегино Становлянского района загорелся деревянный гараж и автомобиль ВАЗ. С огнем боролись 3 пожарных отделения. Пламя уничтожило постройку и саму машину.

Также в Липецке у дома №5 по улице Левобережная на контейнерной площадке полыхал мусор.

Напомним, в случае происшествия звонить по номеру "112".