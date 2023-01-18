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НовостиОбщество18 января 2023 11:56

В 9 крещенских купелях Липецкой области качество воды соответствует нормам

Вода в реке Воронеж у Центрального пляжа в Липецке также прошла проверку
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В 9 крещенских купелях Липецкой области качество воды соответствует нормам

В 9 крещенских купелях Липецкой области качество воды соответствует нормам

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке области перед Крещением проверили воду. Специалисты регионального Роспотребнадзора взяли 39 проб из святых источников, родников и прорубей.

Как сообщили в пресс-службе управления, вода в 9 местах региона соответствует гигиеническим требованиям: центральный пляж Липецка, река Воронеж в селе Доброе, в селе Воскресеновка и Хрущевка Липецкого района, река Быстрая Сосна в Ельце, Московская Ряса в поселке Рощинский Чаплыгинского района, городской пляж в Грязях, Чуевский пруд в поселке Добринка, пляж в Усмани.

Не соответствует нормам по микробиологическим показателям вода в реке Дон в районе городского моста в Данкове - там, где проводятся традиционные крещенские купания.