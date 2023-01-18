В 9 крещенских купелях Липецкой области качество воды соответствует нормам Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке области перед Крещением проверили воду. Специалисты регионального Роспотребнадзора взяли 39 проб из святых источников, родников и прорубей.

Как сообщили в пресс-службе управления, вода в 9 местах региона соответствует гигиеническим требованиям: центральный пляж Липецка, река Воронеж в селе Доброе, в селе Воскресеновка и Хрущевка Липецкого района, река Быстрая Сосна в Ельце, Московская Ряса в поселке Рощинский Чаплыгинского района, городской пляж в Грязях, Чуевский пруд в поселке Добринка, пляж в Усмани.

Не соответствует нормам по микробиологическим показателям вода в реке Дон в районе городского моста в Данкове - там, где проводятся традиционные крещенские купания.