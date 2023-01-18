В Липецке пенсионер украл гараж с Москвичом внутри Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке у 74-летнего пенсионера украли гараж с автомобилем. В полиции он рассказал, что металлическая конструкция исчезла в период с марта по 30 августа 2022 года. Внутри находился Москвич-214201. Ущерб липчанин оценил в 100 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 67-летний пенсионер. Он пояснил, что присмотрел в кооперативе гараж, который никто не посещал. Злодей нанял автопогрузчик и перевез кострукцию к себе домой. Гараж он разрезал и сдал в скупку металлолома. Машину продать не успел - ее изъяли полицейские.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.