Жителей Липецкой области предупреждают о мошенниках, которые представляются сотрудниками МФЦ Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецкой области предупреждают о новой схеме мошенников. Аферисты звонят и представляются сотрудниками МФЦ. Они просят продиктовать реквизиты банковских карт, данные для входа на "Госуслуги" и тд.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления социальной политики, специалисты центров "Мои документы" не просят сообщать по телефону персональные данные, логин и пароль от порталов, код из СМС, реквизиты карт или в тестовом режиме перевести деньги. Если возникла такая ситуация, скорее всего позвонили мошенники.

Липчан просят быть бдительными и не разглашать личные сведения по телефону. Даже если собеседник представляется сотрудников банка, полицейским или следователем. А тем более, если неизвестный начинает запугивать.