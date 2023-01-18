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НовостиОбщество18 января 2023 12:35

Жителей Липецкой области предупреждают о мошенниках, которые представляются сотрудниками МФЦ

Аферисты просят назвать реквизиты банковских карт, логин и пароль от "Госуслуг"
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Жителей Липецкой области предупреждают о мошенниках, которые представляются сотрудниками МФЦ

Жителей Липецкой области предупреждают о мошенниках, которые представляются сотрудниками МФЦ

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецкой области предупреждают о новой схеме мошенников. Аферисты звонят и представляются сотрудниками МФЦ. Они просят продиктовать реквизиты банковских карт, данные для входа на "Госуслуги" и тд.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления социальной политики, специалисты центров "Мои документы" не просят сообщать по телефону персональные данные, логин и пароль от порталов, код из СМС, реквизиты карт или в тестовом режиме перевести деньги. Если возникла такая ситуация, скорее всего позвонили мошенники.

Липчан просят быть бдительными и не разглашать личные сведения по телефону. Даже если собеседник представляется сотрудников банка, полицейским или следователем. А тем более, если неизвестный начинает запугивать.