Липецкие хоккеисты проиграли в Кирово-Чепецке, ведя с перевесом в две шайбы

Липчане смогли навести шороху на кирово-чепецком льду, пусть в итоге и проиграли. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Накануне, 17 января, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Кирово-Чепецке местная «Олимпия» принимал МХК «Липецк». Учитывая, что команды располагались на разных полюсах восточной конференции, интригой и не пахло. Но липчане смогли навести шороху, пусть в итоге и проиграли.

Первый период завершился победой гостей: по разу цель поразили Артем Бякин (9-я,1:0) и Ярослав Хараб (16-я, 2:0). Во втором игровом отрезке команды обменялись шайбами (1:1). У нас отличился Кирилл Панов (36-я, 3:1). Но сил на третий период у липчан не хватило – победную шайбу хозяева забросили за 89 секунд до финальной сирены. Итог - 4:3 в пользу «Олимпии».

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 45 очками продолжает единолично лидировать. Далее идут «Олимпия» и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (по 41). У «Липецка» 26 очков и девятое промежуточное место. Теперь сегодня, 18 января, подопечные Андрея Лунева проведут повторный матч с «Олимпией». Начало игры в 19:00.