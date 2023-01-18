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НовостиОбщество18 января 2023 14:46

Жителей Липецка предупреждают о ледяном дожде и мокром снеге в Крещенскую ночь

Коммунальные службы готовятся к опасному метеоявлению
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Вечером 18 января в Липецке ожидается мокрый снег и ледяной дождь. Опасное метеоявление накроет областной центр в Крещенскую ночь, а также продлится до 22 января.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, коммунальные службы заранее готовятся к непогоде. На улицы города вышли 60 машин спецтехники. Они убирают снег, подметают дороги и посыпают реагентами тротуары.

В 4 часа утра 5 единиц спецтранспорта и 125 дворников вновь выйдут обрабатывать улицы. Они наведут порядок в пешеходных зонах и около остановочных павильонов.

Липчан просят быть внимательнее. Водителей - соблюдать скоростной режим и не парковать машины вдоль проезжих частей, чтобы не мешать работе техники. В случае происшествия звонить на номер "112".