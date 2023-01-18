Холодную воду отключат на четырех улицах Липецка 19 января

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 19 января в Липецке отключат холодную воду. Специалисты будут ремонтировать трубы. Советуем заранее запастись питьевой водой.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Космонавтов, 3, 3/1, 3а, 5, 5/1-6, 35/1, 37а, 39; Военный городок, 12, 14-16, 19, 19б, 20, 1/17, 27, 27а, 1/196, 142-146, 148, 161; Терешковой, 13, 13а, 13б, 13г, 15, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29б, 29а; Кузнечная, 1.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Космонавтов, 5/2 и 37а; Кузнечная, 1. После окончания работ вода может быть мутной. Более подробную информацию липчане могут узнать в диспетчерской компании по телефонам: *175, 236-175.