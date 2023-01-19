46-летний водитель ВАЗа пострадал в ДТП с Хендай под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 18 января в Липецкой области столкнулись Хендай и ВАЗ-2109. Авария произошла около 10 часов утра в Измалковском районе на автодороге Измалково - Сухой Семенек. Отечественная машина протаранила иномарку. У Хендая разбита задняя часть машины. У "девятки" весь "перед" всмятку. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадал 46-летний водитель ВАЗа. Его положили в больницу.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 2 529 нарушений Правил дорожного движения. 7 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 50 не пристегнулись. Автомобилисты 2 250 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Зафиксировали 17 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.